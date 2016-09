Sykkelritt i flott sommarvêr

Årets siste utgåve av Gassasundrittet vart skipa til denne veka. Det vart eit spennande ritt i strålande seinsommarvêr.

Det var med seks deltakarar frå Bømlo SK og Stord SK i dette rittet. På nettsidene til Bømlo SK kan me lesa at Håvikebakken vart avgjerande også denne gongen. Andre gongen dei sykla opp denne bakken rykte Vidar Steinsbø ifrå. Han kom i mål på vinnartida 56:55:00. Vidar Siggervåg tok andreplassen i rittet på 59:40:00. Han var dermed 2:45 bak vinnaren. Dag Foseid frå Stord SK vart nummer tre. Han vart klokka inn 04:45 bak vinnaren.

Kakekos etter målgang. Med på biletet er frå venstre: Kjell Haugland, Vidar Navdal, Knut Gramstad, Kristoffer Grindheim og Per Normann Grindheim. Foto: privat

Kattnakken opp

- Det var ikkje mange deltakarar, men rittet er like hardt for det, skriv Vidar Siggervåg på nettsidene til Bømlo SK. Her minner han samstundes om Kattnakken opp som er i dag, laurdag. Vidar Steinsbø og Gunnleiv er mellom favorittane der. Gassasundrittet på tysdag var altså det siste på Bømlo i år.

- Elles ein takk til Per Normann med hjelparar for vel gjennomførte ritt i år, i tillegg til Elisabeth Grov for kakene.

Resultatlista

1. Vidar Steinsbø (Bømlo SK) 56:55:00

2. Vidar Siggervåg (Bømlo SK) 59:40:00

3. Dag Foseid (Stord SK) 01:01:40

4. Vidar Navdal (Stord SK) 01:02:42

5. Frode Steinsland (Bømlo SK) 01:07:36

6. Knut Gramstad (Stord SK) 01:10:16