Synest skulebruksframlegget er vagt

Rektor Rune Gåsland ved Rubbestadnes vidaregåande skule synest fleirtalskoalisjonen sitt framlegg om å berga den yrkesfaglege vidaregåande utdanninga på Bømlo ikkje er eintydig positivt.

- Eg kjenner ikkje at eg vågar å seia så mykje om forslaget frå fleirtalskoalisjonen i fylkeskommunen. Eg er veldig undrande til kva som ligg i dette. Eg vil ikkje seia at dette utelukkande er ei løysing som vil vera positiv for Bømlo, seier Rune Gåsland, rektor ved Rubbestadnes vidaregåande skule, om forslaget som inneber at hans skule blir lagt ned, og utdanningstilbodet der blir slege saman med Bømlo vidaregåande skule.





Forslag med atterhald

Til NRK Hordaland onsdag ettermiddag utdjupa rektoren kva han meiner. Forslaget har ei formulering som seier at utdanningstilbodet innan yrkesfag på Bømlo skal sjåast i samband med dimensjoneringa og organiseringa på dette utdanningstilbodet elles i regionen. Ordlyden har i seg eit atterhald som gjer rektoren usikker.



- Det er indikasjonar på at dette ikkje er ei optimal løysing. Eg ønskjer meir detaljar om kva dette inneber, og dermed meir tid før eg endeleg kan seia at dette er bra for Bømlo og lokalsamfunnet, fortel rektoren.





Tenkjer ikkje lokalisering

- Synet ditt har ingenting med å gjera at du meiner at den yrkesfaglege utdanninga vil ha best av å liggja i Rubbestadneset, der ein er tett på og kan samarbeida med industribedriftene?



- Nei, i denne fasen hevar eg meg over lokaliseringsdebatten. Det viktigaste for meg har heile tida vore at me ikkje mistar noko av det vidaregåande utdanningstilbodet som me i dag har på Bømlo, fortel Gåsland.