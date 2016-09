Tapte kampen i andre omgang

To mål i andre omgang gjorde at Ølen sitt G19-lag gjekk sigrande ut av topp-oppgjeret mot BIL på Olvondo onsdag kveld.

Bremnes gjekk i leiinga i kampen etter 35 minuttar av første omgang. Bremnes får frispark utanfor 16-meteren til Ølen. David Furu skyt, målvakt og målmann hos Ølen klarer ikkje å avverja, og Mathias Kvernenes er frampå nett som ein spiss skal, og set ballen i nota frå seks meter.

Ellevill jubel hos heimelaget, og ikkje ufortent etter spel og sjansar. Heimelaget hadde eit lite overtak i den første omgangen, men Ølen var hardtkjempande og sterke i duellspelet sitt. BIL heldt leiinga ut omgangen.

Ølen var duellsterke, her er David Furu i kamp med ein motspelar. Foto: Nils-Tore Sele

Nøgd trass tap

I andre omgang lukkast det gjestene å finna målmåskene to gongar. Per Skjæveland vart kreditert for begge skåringane.

BIL sitt lag ligg etter tapet på tredjeplass på tabellen i 1.divisjon G19, avdeling 2 med Ølen og Kopervik føre seg, med sistnemnde som tabelltopp.

Bremnes har spelt 10 kampar og står med 10 poeng, laga føre har høvesvis ni og elleve kampar bak seg med poengfangst på 22 og 25 poeng. Etter seriestart på hausten i slutten av august, har Bremnes tapt tre av fire kampar som er blitt spelt.

- Eg er eigentleg godt nøgd med kampen. Me heng godt med eit av topplaga. No har me tapt 1-2 for Ølen og 3-1 for Kopervik. Eg synest ikkje me er så langt bak dei, men me manglar det vesle ekstra for å vera heilt på høgde, seier trenar Terje Erstad.

Gror godt hos farmarane

Han meiner laga hadde kvar sin omgang.

- Me var best i første, og gjekk i leiinga. Andre var også jamn, men med eit lite overtak til Ølen. Dei vinn etter eit uheldig sjølvmål frå vår side. Dei siste 15-20 minuttane vert tunge for oss. Det var ein kamp med mykje springing, fortel trenaren.

G-19-laget er sett saman av spelarar frå fire spelargrupper innan BIL. Laget har ikkje fellestreningar, men får til eit godt samspel på trass av dette.

- Dette er farmarlaget til a-laget, og sjølv om me ikkje har treningar saman som ei spelargruppe, er dei godt trente og veit kva spel me vil ha av dei. Eg tykkjer dei får det godt til. No er målet for resten av sesongen å vinna dei kampane som står att, fortel Terje Erstad, som deler trenaransvaret for laget med Ståle Ytrøy, Kenneth Nesse og Øyvind Helle Meling.

Fotball, 1. divisjon G19, avd. 2

Bremnes - Ølen 1-2 (1-0)

Onsdag 14. september, Olvondo stadion

35. min. 1-0 Mathias Kvernenes

1-1 Per Skjæveland

1-2 Per Skjæveland (sjølvmål)

Kort: 1 gult for BIL, Lars Heggren Aasheim

Dommar: Mustafa Askari, Sandviken IL

Bremnes sitt lag: J. E. Næsse, R. A. Hidle, J. Agasøster, J. Ø. Stangervåg, L. H. Aasheim, N. O. Grønnevik, S. Hansen, B. B. Munkvold, J. N. Stusvik, L. Esperø, H. Ahmadian, D. Furu, M. Kvernenes