Tenorar syng jula inn i Langevåg

Måndag er det tid for julekonsert i bygdatunet i Langevåg.

Måndag kjem Tenorane og Steffen Horn og held konsert på Bømlo. Staden dei vert å høyra er i Langevåg Bygdatun. Dei gjestar øya med konserten «Så ha ei god jul, då!»

Tenorane er i ferd med å etablere seg som ein av landets framste songtrioar. Repertoaret deira spenner frå Bach til Beatles, eller frå Puccini til Prøysen, alt formidla med stor musikalitet og humør. Gruppa har Henrik Hundsnes, Ola Marius Ryan og Aasmund Kaldestad som medlemer, støtta opp musikalsk av den eminente pianisten Steffen Horn. No kastar dei seg over kjente og mindre kjente julesongar, i håp om å bidra til å drysse musikalskt glitter over julefeiringa.

Om «Så ha ei god jul, då!», skriv tenorane mellom anna dette:

Få, om nokon, fenomen har inspirert komponistar og tekstforfattarar i så sterk grad som jula. Ja, det er ikkje ei overdriving å seie at sjølve juletradisjonen først og framst vert formidla og blir halde vedlike gjennom tonar og ord. Kva hadde jula vore utan songane som høyrer til? I spennet mellom «Så går vi rundt om en enebær busk» og Bachs «Juleoratorium», vibrerer julefortellingene seg inn i ryggraden, og aller sterkast når musikken blir framført av pasjonerte kunstnarar som er begava med evna til å sette strengar i bevegelse i mottagelege sinn.

Tenorane vonar å gjeva publikum som kjem for å lytta til dei eit pust av sølvstøv over alle som sårt treng ein pause i kvardagane, ein pause for glede og fred og laussluppen, leiken latter. Vona er at førestellinga skal bygge ei bru av ord og tonar frå ein travel kvardag tilbake til barndommens forventningsfulle undring over kva den er, denne høytida, som hjelper oss til å bevare vår barnlige uskyld midt i larmen, heiter det i ei pressemelding om konserten.