Til helga er det nattcup igjen

Laurdag og sundag blir det spelt fotball i Bømlohallen. 2017-versjonen av nattcupen står for døra.

- Det er per no påmeldt 15 lag til nattcupen til helga, men me har god von om at det kjem fleire påmeldingar, seier Frode Sortland i Bremnes idrettslag til Bømlo-nytt.

- Me har mellom anna utvida påmeldingsfristen til onsdag klokka 12.00. Håpar å få litt fleire med, seier Sortland om den tradisjonsrike nattcupen i fotball i Bømlohallen.

Bremnes idrettslag er teknisk arrangør av tevlinga som nesten er like gammal som Bømlohallen sjølv, og starta på 1990-talet. Kommande laurdag og sundag er det full rulle med fotball i innandørshallen.

- Me køyrer uansett cup som planlagt, fortel Sortland til Bømlo-nytt.

Cupen blir altså spelt i Bømlohallen laurdag 28. og sundag 29.januar. Spelarane må vera fødde i 2002 eller før, det gjeld for både kvinner og menn.