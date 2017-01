To nye kontraktar til Eidesvik-reiarlaget

Fredag vart det klart at Eidesvik-reiarlaget har vunne kontraktar til to av skipa sine.

Det handlar om ein heilt ny kontrakt og forlenging av ein eksisterande kontrakt. "Acergy Viking" har fått ein seks månader lang kontrakt med opsjon på forlenging i tysk sektor. Skipet skal fungera som bustads-, service- og vedlikehaldsfarty. Kontrakten er med Siemens Wind Power, og startar i juni.



Fredag vart det også klart at offshorereiarlaget fekk gjennom ei forlenging på ein eksisterande kontrakt på "Viking Princess" med Chevron North Sea Ltd. Kontrakten er forlenga med eitt år, pluss opsjonar på forlenging.



Kontraktane inneber at begge skip er sysselsette ut 2017.



- At Siemens no tildeler "Acergy Viking" ein ny kontrakt viser at både skip og mannskap har levert, seier ein glad administrerande direktør i reiarlaget, Jan Fredrik Meling.



Han er nøgd med det som har skjedd, og seier at reiarlaget ser fram til å arbeida med Siemens på eit nytt prosjekt.



Om forlenginga av kontrakten med Chevron, uttrykkjer Meling at dette ikkje hadde skjedd utan at selskapet hadde vore nøgd med kvalitet på både skip og mannskap.