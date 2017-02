Tok seg av Nord

Rubbestadnes sitt herrelag har starta vintercupen bra.

Rubbestadnes møtte Nord på heimebane i sitt første oppgjer i vintercupen. Oppgjeret gjekk føre seg sist torsdag, og Rubbestadnes vann 2-1. Grunna divisjonsskilnad fekk Rubbestadnes byrja med ein straffe. Denne sette Christian Urheim Innvær i mål.

- Ein veldig god første omgang. Me spelte godt og burde ha auka leiinga. Det var både stolpe- og tverrliggartreff for oss. Nord hadde lite å by på, mykje grunna at me var gode defensivt og våga å halda på ballen, seier trenar Thomas Steensohn.

Andreomgangen fortsette med overtak til heimelaget, men ikkje så dominant som i første omgang. Nord klarte å utlikna i løpet av omgangen.

- Ufortent, synest me. Heldigvis klarte me å setja eit velfortent vinnarmål heilt på slutten ved Petter Espevold, fortel Steensohn.