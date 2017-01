Tom Erling trenar i Afrika

Femte juledag var det slutt på julefreden for Tom Erling Kårbø. Langevåg-guten pakka då bort finkleda og tok fat på ei lang reise til Sør-Afrika.

Der skal han ha base til i slutten av januar. Det var muligheten til å dra til varmare strok før nyttårsrakettane vart sende opp i heimbygda, som fekk han til å setje kursen mot lysare breiddegrader.

Tom Erling hadde eit tilsvarande opphald der i fjor. Det var såpass vellukka at han bestemte seg for å reise tilbake. Han bur og trenar i rundt 2000 meter høgde saman med eit tjuetals andre norske friidrettsutøvarar. Dagane er ganske like ettersom det stort sett handlar om å springe og deretter få kvilt best mogeleg mellom turane på grusvegane.

- Det er for det meste sletter og grusvegar me spring på i Sør-Afrika. Fordelen med treningsleiren der er klimaet og høgdeeffekten. Eg var i fjor veldig spent på korleis eg ville takle den tynne lufta ettersom det er stor forskjell på å trene i låglandet og høgda. Det gjekk heldigvis greitt, seier Tom Erling som følte seg pigg då han reiste heim frå det godt og vel tre veker lange treningsopphaldet for eitt år sidan. Håpet er at 27-åringen kan dra med seg fartskjensla inn i dei stemna han skal vere med på når han er tilbake frå varmare strok.

Føler seg trygg

Det er langt frå noko luksuriøst liv å vere på treningsleir i Sør-Afrika. Kårbø og den norske delegasjonen bur spartansk i eit område som ligg i nærleiken av ein nasjonalpark.

Der er det ei rekkje dyreartar som ikkje er å finne i den norske faunaen. Men det er så langt verken tigre, løver eller andre skumle dyr som har bevegd seg inn i treningsparadiset til bømlingen. Tom Erling føler seg trygg når han snører på seg joggeskorne og legg ut på lange turar. Han spring opp mot tre mil dei aller fleste dagane under treningsopphaldet.

- Eg nøyer meg med to mil dei dagane eg køyrer intervalløkter. Enkelte dagar kan det faktisk bli to intervalløkter. Det er varmt og godt i Sør-Afrika sjølv om det er vinter. Gradestokken brukar å vise mellom 20 og 25 grader. Det er herleg å springe i kortbukse på denne tida av året. Eg føler meg privilegert som får muligheten til å vere med på dette opplegget, seier Tom Erling som får økonomisk støtte frå klubben til å gjennomføre samlinga. Trenaren er også med på deler av samlinga. Både som tilretteleggjar og observatør.

Passar på belastninga

Tom Erling er klar over at det er lett å gå i den klassiske fella å trene for mykje i høgda. Det kan få veldig negative følgjer dersom han går på ein smell. I verste fall kan det spolere karrieren.

Mange har fått den øydelagt på grunn av at dei har gått på ein høgdesmell.

Kårbø rapporterer om at det er ganske flatt i det området der dei bur. Det er lite trafikk når dei «sprett» rundt på grusvegane i området. Lokalbefolkninga bryr seg lite om at det har komme mange løpsgaseller med annan hudfarge der dei bor og har sitt daglege virke.

Av: Svein Halvor Moe