Torsdag startar det opp familiebading på Langevåg

Bassenget på Hillestveit skule opnar no for familiebading ein gong i veka fram til påske.Stine R. Rørvik

Etter initiativ frå Bømlo Idrettslag er det blitt lagt til rette for at det igjen vert høve for bading, symjing og leik i skulebassenget på Langevåg.

Her ser me opplæring i HLR, eller hjarte-/lunge-redning.

Badevakter

Årsaka til at det har vore vanskeleg å få til familiebading tidlegare er at det har vore mangel på kvalifiserte badevakter. Denne floka har no løyst seg.

- Det har vore etterspurnad og det er vel Ina Bjørg Barane som har dradd prosjektet i gang, seier John Kenneth Melkevik, som er styremedlem i Bømlo IL.

Tidlegare rektor ved Hillestveit skule, Kåre Bogetveit, har stått for kursinga av dei nye badevaktene.

Hovudet over vatnet og frie luftvegar stod i fokus hos dei nye badevaktene.

To kurs

Totalt er det tjue personar som har gjennomført livredningskurset til Kåre Bogetveit.

- Eg har kursa i livredning, dykking ned til botn og henta opp gjenstand, få folk ut av bassenget og symjing, seier Bogetveit.

I tillegg har dei gått gjennom alarmplan og rømmingsvegar. Dei som no har kvalifisert seg som badevakt, er berre godkjende som vakt i det bassenget dei har tatt kurset i.

- Eg føler meg trygg på at dei har fått ei god og trygg opplæring, seier Kåre Bogetveit.

Det er mange krav til å bli badevakt. Her vert symjedugleiken sett på prøve.

Ein gong i veka

Det vert ope for bading kva torsdag fram til påske. Då vert det stopp fram til hausten. Det vert familiebading først og jente/gutebading etterpå.

Jente/gutebading gjeld for 4. klasse og oppover, og barn som badar åleine må ha skriftleg melding med frå føresette om at dei er symjedyktige.

- Det er kommunen som har bestemt at det ikkje er heilårsdrift i bassenget, difor vert det ein pause etter påske og fram til i hausten. Det er synd, seier John Kenneth Melkevik.

Han håpar at så mange som mogeleg nyttar seg av tilbodet som no byrjar opp att.

- Det har vore slik at mange nyttar seg av tilbodet i starten, men så dabbar det litt av. Eg håpar at det ikkje skjer denne gongen, avsluttar John Kenneth Melkevik.