Trafikkulukke på Sakseid

To bilar kolliderte front mot front ved Sakseid fredag kveld. Begge sjåførane er køyrte til legevakta.

Kollisjonen mellom dei to bilane skjedde like før klokka 19 fredag kveld. Politiet rykte ut til staden. Her vart det konstatert at det var ein person i kvar av bilane. Sjåføren i den eine bilen skal ha vore tilsynalatande uskadd, medan sjåføren i den andre bilen klaga over smerter. Begge vart køyrte til legevakt for sjekk, heiter det på Twitter-kontoen til Sør-Vest politidistrikt no i kveld.