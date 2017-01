Sjåføren skal ha komme tilsynelatande uskadd frå ei trafikkulukke ved Alvsvågskryssen torsdag ettermiddag.

Vitne på staden fortel til Bømlo-nytt at kvinna i elbilen vart overraska av ein buss som kom køyrande i motsett køyeretning. Bussen kom brått på, samstundes som ho vart blenda av låg ettermiddagssol. Bilen hamna utanfor vegen og fekk betydelege skader i sida. Airbagane vart utløyste.



Kvinna skal altså ha komme tilsynelatande uskadd frå ulukka, men ho fekk seg ein trøkk av airbagen. Ho skal ha blitt frakta til legevakt for sjekk. Då Bømlo-nytt var på staden like etter klokka 15 i ettermiddag var det tilkalla kranbil som kunne frakte bilen vekk.Fram til det skjer bør bilistar som skal denne vegen vera obs på at ulukkesbilen kan komme brått på.