Triveleg opning av Trivselshuset

Eit av bygga på Bøtun på Svortland har fått nytt liv. I Trivselshuset skal det bli godt å vera for både brukarar og tilsette ved dagtilbodet for eldre.

Ordførar Odd Harald Hovland var der. Anbjørg Legland frå eldrerådet deltok med gåve og gode ord. Hildegunn Sortland Våge frå Bømlo LHL stilte opp med fargerik blomekorg på den store dagen. Men dagen var først og fremst til for alle brukarane av dagtilbodet for eldre, deira pårørande og dei tilsette. Alle fint pynta til fest, for Trivselshuset på Bøtun vart opna på onsdag, og feira med kaffi, fløytekake og allsong.

Dagtilbodet for eldre har rett nok allereie vore der ei stund. Det flytta frå Bømlo Bu- og helsesenter i vår og inn i eit nyoppussa, fint tilrettelagt bygg.

Brukar Karl Økland gav frå seg gode ord under opninga av Trivselshuset. - Ein flott stad å vera, understreka han. Bak står einingsleiar May Linn Kloven Bortne. Foto: Nils-Tore Sele

Takksame brukarar

- Det er ein stor dag for oss eldre som brukar dette bygget, sa Karl Økland på vegner av brukarane, under opningsfesten.

- Me som er her kvar dag i veka vil få takka for alt som er gjort for oss, understreka den gamle fiskeskipperen som slett ikkje hadde trong for mikrofon for å bli høyrt då han tala til alle som var samla. Mellom 50-60 personar var med på opningsfesten.

Økland rosa dei tilsette ved Trivselshuset.

- Dei er alltid smilande og hjelpsame og gjer at me trivest godt her.

Før Økland sleppte til, hadde kommunal verksemdsleiar Hilde Markhus ved heimetenestene, teke ordet. Ho fortalde at heimetenestene fekk ansvaret for dagtilbodet for eldre i april i fjor. Den gongen var det tre tilsette, sidan er staben blitt utvida, og sjølve dagtilbodet utvikla i tråd med at denne teneste skulle inn i eit eige, stort bygg.

- Me er veldig nøgd med dette bygget. Det er stort og rommeleg, understrekar einingsleiar ved Trivselshuset, May Linn Kloven Bortne.

No håpar ho på ytterlegare løyvingar til Trivselshuset, slik at kjellarhøgda kan rustast opp. Der nede planlegg dei snikkerverkstad med vidare.

- Me har ein del menn som er brukarar, og det hadde vore fint om dei fekk seg ein skikkeleg verkstad med grove rom, tilpassa slikt som snikring og veding. Det hadde vore perfekt.

Anbjørg Legland frå Bømlo Eldreråd snakka varmt om kva det nye Trivselshuset og tilbodet der har å seia for brukarane og deira pårørande. Foto: Nils-Tore Sele

Utvidar med bil

Dagtilbodet ved Trivselshuset skal vera ein stad som gjer at brukarane kan klara seg lenger heime. Funksjonsnivået skal både oppretthaldast og helst forbetrast.

- Me fokuserer på ernæring, fallførebygging, sosialt samvæere og meistring. Kvardagsmeistring og daglege gjeremål har fokus, og me ser at det gjev trivsel å få vera med på forskjellige oppgåver, fortalde Markhus.

I tillegg til at dagtilbodet er blitt styrkja og vidareutvikla med å flytta inn i Trivselshuset, går tenesta bokstaveleg nye vegar. Tilbodet har no leasa ein stor, rommeleg kassabil med plass til åtte passasjerar. Denne skal nyttast til henting og bringing av brukarar, men også slik at ein kan leggja ut på sosiale køyreturar eller leggja ut på bilturar, ha niste med og rasta undervegs.

- Me er veldig glad for at denne bilen er komen. Perfekt timing også. Me fekk han dagen før opninga! smiler May Linn Kloven Bortne, Marit Grønningen og Anne Alvsvåg. Utanom dei arbeider også Gunvor Martinsen, Jorun Rolfsnes og Åshild Olsen ved Trivselshuset.

Trivselshuset er ope fem dagar i veka, og har då fått ein ekstra opningsdag frå 1.august. Det er 61 plassar i dagtilbodet fordelt på 40 brukarar. I tida som kjem vil dagtilbodet satsa på auka brukarmedverknad og pårørandekontakt, meir samarbeid med frivillige. Både snikkerbu og stort kjøken er på plass allereie.

- Me er spente på kva me kan greia å få til saman med brukarane i desse romma i tida som kjem. Det blir spennande å sjå, meiner verksemdsleiar Markhus.

Gunvor Martinsen, Åshild Olsen og Anne Alvsvåg ber inn flotte fløytekaker til kaffistunda under opningsfesten på Trivelshuset på onsdag. Foto: Nils-Tore Sele

Fullsett under opninga av Trivselshuset på Svortland onsdag 31. august. Foto: Nils-Tore Sele

Flott Trivselshus har også fått ein flunkande ny, stor bil som blir til nytte og glede, viser Marit Grønningen, May Linn Bortne og Anne Alvsvåg. Foto: Nils-Tore Sele

Opning av Trivselshuset på Svortland. Klassikaren «De nære ting» i allsong. Foto: Nils-Tore Sele