Trur det vil gå betre for bømlanæringslivet i 2017

Om alt går som næringsrådsleiaren vonar, vert det nye året lysare enn 2016 var for næringslivet på Bømlo.

- Eg trur at 2017 vil by på lyse utsikter for mange av bransjane i det lokale næringslivet, ikkje minst for oppdrettsnæringa der eg sjølv arbeider. Det er ikkje det same som at krisa er over for alle i næringslivet. Dei som har knytt verksemda si mest opp mot offshorebransjen, vil framleis få det tøft ei tid, meiner Simon Nesse Økland.

Simon Nesse Økland, leiar i Bømlo Næringsråd, vonar at 2017 vert året der kommunen får gode nyhende både med omsyn til bygging av ny fiskerihamn og lysare utsikter for det lokale næringslivet. Foto: Nils-Tore Sele



Snakka kvarandre opp

Han er leiar i Bømlo Næringsråd, men til dagleg arbeider han som sals- og marknadssjef for to milliardarskonsernet Bremnes Seashore og har tru på eit godt, nytt år for mange i det lokale næringslivet.



- Det eg verkeleg vonar er at 2017 er året der me blir flinke til å framsnakka kvarandre, alle saman. Å framsnakka kvarandre er viktig skal me lukkast. Me har mykje godt å fortelja både kvarandre og andre med tanke på alt som skjer på Bømlo. Me har eit godt samfunn på Bømlo, og at me alle er med på å løfta kvarandre opp, vil me også tena på, meiner Økland.

Simon Nesse Økland, leiar i Bømlo Næringsråd, vonar at bømlingane går inn for å snakka kvarandre gode i 2017. Foto: Nils-Tore Sele



Trur på vekst

- Ein arbeidsplass i min bransje, fiskeoppdrett, skapar mange andre arbeidsplassar lokalt. Me nyttar oss av mange underleverandørar, seier Økland som eit døme på det han meiner.



Bømlanæringslivet vil måtta gå det nye året og framtida i møte med endringslyst som turkamerat på vegen, er han overtydd om.



- Eg trur me vil sjå endringar komma i det lokale næringslivet, som gjev oss endå ein god grunn til å vera stolte over å vera bømlingar. Det har vore vanskelege tider lenge. Mange har måtte skjera ned. Fleire har mista arbeidet sitt. Eg trur at 2017 blir året der mange byggjer seg opp att, og rettar seg inn mot nye marknader. Eg både håpar og trur at dette vil snu seg i år.



- Eg vonar også at 2017 blir året der arbeidsløysa går ned, ved at fleire finn vegen ut i arbeidslivet att, meiner han.





Knoppskyting med ny fiskerihamn

Økland vonar at det nye året gjer at ein kjem nærmare ei realisering av den store fiskerihamna som er planlagt i Langevåg, i Hovlandshagen. Denne utbygginga er viktig for mange aktørar innan fiskeri og oppdrett på Bømlo.



- Kjem fiskerihamna, så oppstår det knoppskyting. Både innanfor eksisterande næringsliv, men og av nye som kjem til. Dette vil vera ei rett utbygging å gjera både lokalt og nasjonalt. Bømlo er ein av dei største og viktigaste fiskeri- og oppdrettskommunane i landet, minner han om.



- Eg håpar og trur at vår kompetanse og industrikultur på Bømlo kan gjera det interessant for anna næringsliv å etablera seg her hos oss.Næringsrådet vil gjerne ha nye medlemer, framhevar Økland, og meiner at Bømlo med si plassering midt mellom Bergen og Stavanger, ligg midt i smørauga for etableringslystne bedrifter som kan tenkja å etablera seg i eit industritungt område av Vestlandet.



- Sjøen er rett utfor stoveglaset. Og ser me aksen aust-vest, ligg me også godt til, gitt at politikarane vedtek E134 over Haukeli som ny hovudveg mellom Vestlandet og Austlandet, understrekar han.





Vegworkshop

Medlemene i Bømlo Næringsråd er oppteken av ein god infrastruktur. Lokalvegane vert stadig betre ved utbygginga av dei ulike bømlapakkeprosjekta. Ei av dei viktigaste arbeidsoppgåvene tidleg i det nye året, er å skriva uttale til bompengeinnkrevjinga til Bømlopakken II, som no går ut på høyring.



- Me skal arrangera ein eigen workshop for medlemene i næringsrådet, der næringslivet møtest for å diskutera dette og jobba konstruktivt med dette temaet. Me er klar over at vil me ha betre vegar, så må me betala for dette, men det er viktig å få det belyst grundig, seier Økland, og fortel at representantar frå kommunen og vegvesenet vil bli invitert med på workshopen.



- Korleis bompengeinnkrevjinga vert, er viktig for mange i næringslivet, ikkje minst for dei som driv handel på Svortland. Her er mange tankar om og forslag til gode løysingar, me får berre sjå kva me til slutt einast om, understrekar han.



Næringsrådsleiaren trur på eit greitt år for handels- og servicebedriftene på Bømlo. Desse vert ofte gløymde, men står for stor omsetnar og mange arbeidsplassar.



- Går industrien betre, går desse bedriftene også betre, minnar han om.





Må satsa på menneske

Økland er i tillegg klar på at vil ein ha utvikling i næringslivet på Bømlo, må bedriftene, sjølv om det er tunge tider, vera medvitne på ansvaret med å tilby ungdom som har utdanna seg innan yrkesfag lærlingplassar.



- Ein draum frå mi side, er at 2017 vert året der nasjonale styresmakter kom inn med endå betre rammer og løyvingar som sikra at bedriftene kunne ta inn ungdom som lærlingar sjølv i tronge tider for næringslivet.



Han ser på dette som ei viktig oppgåve for næringslivet og næringsrådet å belysa i 2017.



- Me har den situasjonen med bedrifter som har måtte nedbemanna mykje, at dei i prosessen har mista kritisk kompetanse. Ein kompetanse som er livsviktig å halda i bedriftene. Dette må me prøva å unngå skjer, samstundes med at det blir bygd opp undanfrå med ny arbeidskraft. Dette er ei viktig sak, som medlemene våre i næringsrådet brenn for.



- I den samanhengen blir det viktig å sikra ei god, vidaregåande opplæring på Bømlo. Vil me ha det, må også bedriftene våre stå opp og ta det ansvaret det er å sikra læringplassar for ungdomane våre. Og arbeidsgjevarar med slikt engasjement og slike meiningar, har me heldigvis over heile Bømlo, fortel Økland.