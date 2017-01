Veit du korleis det ser ut på Tjong ein fin sommardag? Eller på vestre Vika, Holmesjøen, eller har du tenkt over at det faktisk er fint på Svortland, særleg sett frå lufta?

Foto

Me vil gjerne visa lesarane våre den flotte kommunen me bur i, og har engasjert Geir Einarsen og dronen «Trygve» til å jobba litt med dette. Kvar laurdag framover vil me presentera eit glimt av Bømlo sett frå lufta, under vignetten «Trygve» på tur. Me startar i sør, med utsyn mot Hovlandshagen og Bømlafjorden.