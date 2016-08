Tunnelstenging torsdag

Bømlafjordtunnelen blir stengt i om lag to timar frå klokka 1220 i morgon torsdag. Årsaka er sykkelrittet Tour des Fjords. Skal du ut på E39 bør du planleggje godt.

Denne etappa av Tour des Fjords startar ved rådhuset i Leirvik klokka 1240. Derifrå går ruta etter kvart via Føyno og Bømlafjordtunnelen i retning Odda. Europavegen og Bømlafjordtunnelen vil tidvis vera stengt medan sykkelrittet går føre seg.

Stengt tunnel

Etter programmet skal syklistane først sykle ei sløyfe som går frå Leirvik via Heiane, Sagvåg, Litlabø og tilbake via Leirvik før dei i 1330-tida syklar igjennom Bømlafjordtunnelen. Tunnelen kjem til å stengje 1220, i god tid før syklistane kjem fram. Trafikkoperatør Roger Nedberge Hille ved vegtrafikksentralen seier til Bømlo-nytt at dette er for å vera sikker på at tunnelen er tom for køyretøy når syklistane kjem så langt. Tunnelen blir stengt til syklistane med følgje har passert.

Kan bli venting

Rådet er dermed klart. Skal du nordover eller sørover på E39 på torsdag bør du helst køyra god tid før klokka 12 på føremiddagen eller vente til etter klokka 15 på ettermiddagen for å vera sikker på å unngå ventetid. Mellom 12 og 15 vil ein måtte rekne med venting.

Frå klokka 10 på føremiddagen er det invitert til folkefest med mange av sykkelstjernene til stades i Leirvik, slik at ein må rekne med meir trafikk enn normalt om ein har tenkt seg dit i morgon, torsdag. Delar av sentrum blir stengt for bilar.

Langevåg-Buavåg

Skal ein sørover mot Haugesund, Stavanger eller E134 til Oslo kan sjølvsagt alternativ køyrerute vere via Langevåg og ferjesambandet Langevåg-Buavåg. Her går ferja sørover kvar heile time i det aktuelle tidsrommet. Arrangøren håper på mange som vil ta med norske flagg og heie langs løypa.