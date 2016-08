Turgåarane kom velberga ned

Brannvesen, politi og Røde Kors rykte fredag føremiddag ut for å hjelpe to turgåarar som ikkje kom seg ned frå Siggjo. Store nedbørsmengder har skapt problem fleire stader i kommunen i dag.

Dei to turgåarane hadde vore på toppen av Siggjo og var på veg ned igjen då dei vart overraska av store nedbørsmengder. Operasjonsleiar Håkon Lokna i Sør-Vest politidistrikt fortalde at dei to vart stranda ved ei elv med høg vassføring og tilkalla hjelp.



- Det er det me veit så langt. Politi, brannvesen og Røde Kors er på veg, sa Lokna til Bømlo-nytt i 1030-tida. Litt over klokka 11 melde Sør-Vest politidistrikt på Twitter at dei to turgåarane, ein mann og ei kvinne, var komne velberga over elva.



- Andre leitemannskap er kansellert, vart det fortalt.



Konstituert brannsjef Ove Halleraker opplyser at redningsaksjonen gjekk føre seg på sør-vestsida av Siggjo, ovanfor Grønnevik.



- Me fekk lagt eit tau over elva og fekk dei velberga over. Dei er nede att no, uskadde men litt våte og kalde, sa Halleraker til Bømlo-nytt litt over klokka 12. Han fortel meldinga dei fekk verka meir dramatisk enn det synte seg å vera då dei kom fram. Mellom anna var det tilkalla dykkarteneste frå Haugesund, men denne vart sendt i retur.





Mykje vatn

Elles kan Halleraker opplyse at store nedbørsmengder har skapt problem fleire stader i kommunen. Brannmannskap frå Moster stasjon har vore i sving med vasspumper ved to bustadhus, og mykje overvatn over vegen på Eikeland har gjort sitt til at brannvesenet har hatt vakthald på staden fredag. Statens Vegvesen melde midt på dagen at fylkesveg 542 Mostravegen var stengt ved Grindheimsvegen grunna flaum. NVE har gått ut med flaumvarsel, melder NRK.