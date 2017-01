TV-kjendis fekk vita om ukjent familiesoge på Bømlo

Sundag får programleiar Ingrid Gjessinge Linhave nøsta opp familieløyndomar når TV-serien «Hvem tror du at du er» mellom anna tek henne med til Bømlo.

På NRK fjernsyn er statskanalen i gang med fjerde sesong av TV-serien «Hvem tror du at du er», der kjende menn og kvinner frå det norske samfunnslivet tek eit djupdykk ned i eiga slektssoge for å kasta lys over for dei ukjende delar av si familiefortid. Fjernsynsserien er blitt ein sjåarfavoritt og sist sundag var den tidlegare alpinisten Kjetil André Aamodt førstemann ut i den nye sesongen.

Denne sundagen er det NRK-profilen Ingrid Gjessinge Linhave som skal til pers.

Dette er gamle Sakseid skule, i dag i bruk av husflidslaget på Bømlo. Her arbeidde tippoldefaren til Ingrid Gjessing Linhave som skulestyrar på slutten av 1800- og byrjinga av 1900-talet. Foto: Nils-Tore Sele

Gjorde opptak på Sakseid

I løpet av programmet sundag kveld, i beste sendetid, vil sjåarane oppleva at programleiaren mellom anna reiser til Bømlo for å finna opplysningar om si eiga slektssoge.

- Mor til morfaren til Ingrid Gjessinge Linhave, hennar oldemor Marie, vart fødd på Os, men ho og familien flytta til Bømlo og ho hadde ungdomstida si der. Denne tida vart avgjerande for ein del val som er viktige for familiehistoria me nøstar opp i dette programmet, seier regissør Eli Solheim til Bømlo-nytt.

I programmet har Ingrid Gjessinge Linhave nemleg sett seg ut å finna ut kva som låg i morfaren Rolf sin ukjende barndom. Oldemor til Ingrid Gjessinge Linhave gav frå seg Rolf då han berre var seks veker gammal, noko som fekk store konsekvensar for livet hans. Sjølv fortalde han så godt som ingenting om det som hadde skjedd. I programmet får familien avdekka barndomen til den stillferdige mannen som dei alle var så glade i.

Etter kvart som soga til Rolf trer fram frå arkiva, kjem nye spørsmål til for Ingrid Gjessing Linhave. Kven var oldemor Marie, og kva var det som gjorde at ho valde å gjeva frå seg den vesle guten sin?

Fekk god hjelp

Reisa Ingrid Gjessing Linhave gjer til Vestlandet for å finna historia bak dette, blir krevjande, reint kjenslemessig.

«Hun må gjennom både tårer og sinne i jakten på lyspunktene i morfarens mørke bakgrunn. Fattigdom, forlatte barn og fortvilte mødre er noe av det Ingrid møter i sin ferd gjennom familiehistorien», heiter det i NRK sin omtale om programmet.

Opptaka på Bømlo vart gjort i juni i fjor. Når tv-teamet er på jobb på Bømlo, så er det på Sakseid dei er. Tippoldefaren til programleiaren, skulestyrar Ellefseth, verka ved den gamle skulen på Sakseid og budde på lærargarden der fram til 1904. Han fekk ei lang arbeidskarriere ved denne grendaskulen i det som den gongen heitte Finnås kommune.

- Me fekk veldig god hjelp under opptaka på Bømlo, både frå avdøydde Gro Gerhardsen og Eldbjørg Våge Krukhaug. I programmet pratar Ingrid med Eldbjørg, som fortel henne om historien både til skulestyraren og den gamle skulen på Sakseid, som no blir brukt av Husflidslaget. Utruleg kjekt for oss at den gamle grendaskulen framleis var å finna der, seier regissøren, og rosar Bømlo både for sin vakre natur og den store hjelpsemda tv-teamet opplevde då dei gjorde opptaka her.

Lang tid på kvart program

Det går an å finna nokre opplysningar om tippoldefaren til Gjessing Linhave i boka Skulesoge for Bømlo, skrive av Bernhard Selle.

Der står det at Peder Ellefseth kom som lærar til Sakseid i 1887. Han tok over etter Thomas Lægreid. Ellefseth vart på Sakseid i mange år, til han vart sjuk og døydde i 1904.

Ifølgje skulesoga hadde Ellefseth full post på Sakseid frå 1892 etter at skulelova frå 1889 auka skuletida. Det var då tre-delt skule der. Han skal ha vore ein svært dugande lærar og var mykje aktiv i lærarlaget. Ellefseth skal også ha vore godt likt av elevane.

- Det er ein langvarig arbeidprosess som ligg bak denne programserien. Researchfasen, der me finn fram dei historiske fakta, starta hausten 2015. Sjølv har eg arbeidd med to av programma som regissør, og vore involvert i redigeringa av heile serien på åtte program. I 2016 gjekk difor all mi arbeidstid med til «Hvem tror du at du er», fortel regissør Solheim.

Ho arbeider for tvproduksjonsselskapet Monster, som har laga tv-serien for NRK alle dei fire sesongane denne har stått på sendeskjemaet hos statskanalen.

Høgt oppe på favorittlista

- Me får mykje god hjelp hos ulike byarkiv, Riksarkivet og Statsarkivet i arbeidet med å laga denne serien. For episoden med handling frå Bømlo var det åtte intense innspelingsdagar etter lang tid med førebuing, etterfølgd av ein lang redigeringsperiode. Det er enormt mykje materiale som skal gåast gjennom før ein endar opp med den ferdige episoden, seier Solheim.

- «Hvem tror du at du er» er nok den kjekkaste produksjonen eg har arbeidd med, og Bømlo kjem høgt opp på lista over favorittstader der eg har vore å filma. Eg kjem sjølv frå Karmøy, og skulle nok difor ha kjent betre til Bømlo, men var for første gong på øya i samband med arbeidet med denne serien. Bømlo er slåande vakkert, meiner Solheim.