UFO-jegarane frå Bømlo

Eit 20 år gammalt dataspel utvikla i ein mørk kjellar på Bømlo er no blitt pussa støvet av og vidareutvikla. I helga vart UFO Hunter lansert.

- Du, veit du kva? No skal gamer.no skriva om oss også. Det er jo fantastisk! Største og viktigaste nettstaden for dataspel og gaming i Noreg. Det kjennest som det er i ferd med å ta av litt for UFO Hunter no, smiler Arnfinn Matre, opphavleg frå Rubbestadneset, men busett i Stavanger.

Trioen John Mæland, Arnfinn Matre og Marcus Hølland Eikeland har hatt hjelp frå 50 betabrukarar med å utvikla spelet som vart lansert i helga.



Testhjelp frå 50 spelarar

UFO Hunter blir lansert av Matre, Marcus Hølland Eikeland og barndomskameraten John Mæland frå Bømlo.



- Me er veldig spente på mottakinga framover. Spelet vart lansert for fullt i Noreg sist helg. Me vonar at det vert teke vel imot, og at det etter kvart også får internasjonal merksemd, seier Arnfinn Matre.



Han opplyser at dei tre har brukt 400 timar på å utvikla og tilpassa spelet. Det er derimot ikkje brukt mykje pengar på å utvikla spelet. Investeringskapitalen har i hovudsak vore stor innsats og engasjement. Tilbakemeldingane frå 50 betabrukarar av spelet (testbrukarar), har også vore gode å ha i utviklingsfasen.



- UFO Hunter har 15 ulike levels, eller nivå, men me har planar om å vidareutvikla det. Noko av det me arbeider med, er å byggja ferdig ein god, gammaldags arcade-maskin. Det er slikt me tenkjer oss skal vera med i marknadsføringa av spelet om me etter kvart blir med på data- og spelemesser for å promotera UFO Hunter, fortel Matre.



Her kan de gå inn på nettsida til spelet

To av dei tre som står bak UFO Hunter er bømlingar. John Mæland og Arnfinn Matre er barndomskameratar, og bur begge i Stavanger.



Går breidt ut

- Me har utvikla spelet slik at det no er å få på alle plattformar, inn under dette smarttelefonar og nettbrett, anten det er snakk om apple-, android- eller windowsprodukt.



- Det er ein stor marknad for dataspel på handhaldne spelekonsollar som smarttelefonar. Eg såg nett ein nettartikkel frå USA som handla om at dette er ein marknad på minst 40 milliardar dollar, fortel Matre.



- Heile verda er leikegrinda dykkar for dette dataspelet?



- Ja. Spelet kjem ut på både nynorsk og engelsk.



- Litt spesielt at de går ut med spelet på alle plattformer med ein gong? Det er ikkje alle spelutviklarar som gjer det?



- Ja, det er sant. Få gjer dette samstundes. Vår tanke har vore å gå ut breidt med ein gong, og har knytt oss opp til spelemotoren Unity. Det gjer spelet kompatibelt på alle plattformer, fortel Matre.



I USA har dei også inngått samarbeid med speleutviklingsselskapet Megacool, som har sitt utspring frå norske Dirtybit som for ein del år sidan utvikla det populære mobildataspelet Fun Run.





Spelar i Stavanger

Soga om UFO Hunter byrjar for 20 år sidan. Arnfinn Matre er den svært så dataspelinteresserte ungdomen som i 1996 programmerer spelet, der handlinga går ut på at tanksar skyt ned UFO-ar i hopetal.



Historielinja vidare er at to år seinare er Matre blitt student i Stavanger.



Han lastar ned spelet sitt på diverse datamaskinar på universitetet i Stavanger og hos Studentsamskipnaden.



UFO Hunter tek av, alle kappast om å slå rekorden Matre sjølv har sett. I 2002 utviklar Windows nye operativsystem som ikkje aksepterer gamle program som QBasic og MS-DOS. UFO Hunter kan ikkje spelast meir. Dei gamle speldiskettane vert lagt i skuffa, heilt fram til i fjor haust.





90-talet er populært

Matre og kompisen Marcus Hølland Eikeland er på kombinert studiereise og ferie til USA, California. Ferda går innom Silicon Valley. Praten går, mellom anna om det gamle spelet, og tankar går over til handling når dei er tilbake i Noreg. UFO Hunter skal pustast liv i att. Dei to får også med seg på laget barndomskompisen til Arnfinn Matre, John Mæland. Ein røynd dataingeniør som startar programmeringa av spelet, slik at det blir tilpassa spelverda av 2016.



- Dette er eit retro-dataspel. Med gammaldags grafikk. Retro er in i tida. Me ser det innan dataspel, me ser det på tv-seriar som får sin renessanse, som X-files. Her i Stavanger skal me snart ha eit stort konsertarrangement som blir kalla «We love the 90´s». Det er ein stor fascinasjon for det som gjekk føre seg på 1990-talet no, meiner Arnfinn Matre.



Han trur at sjarmen med noko enklare og meir minimalistisk, ikkje minst innan dataspel, er slikt som gjer retrointeressa stor.





Kanskje litt ufo-ring

At det den gongen i kjellaren i Rubbestadneset for 20 år sidan vart eit dataspel som handla om UFO-jakt i rommet, var meir eller mindre tilfeldig. Matre kan ikkje skryta på seg å vera ein stor konsument av sci-fi-litteratur, eller filmar innan sjangeren.



- Eg har ikkje sett ein einaste film i Star Trek-serien, seier han humoristisk, men kan ikkje utelukka at han litt umedvite kan ha blitt inspirert av UFO-ringen på Espevær.



- Det er mogleg, men spelet vart berre som det vart den gongen, fortel Matre.