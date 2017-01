Undervassgrunner er borte

To undervassgrunner i innseglinga til industriområdet og flytedokken i Rubbestadneset er endeleg historie.

Utval for areal og samferdsle gav løyve til sprenging av dei to grunnene mellom Lyraholmen og Langøya i april i år. Til saman var det snakk om å sprengje vekk og fjerne 4.300 kubikk faste masser i dette sundet. Fyllingen Sjø AS vann anbodet og har utført prosjektet på vegner av kommunen.

25 år

Å utdjupe innseglinga til industriområdet har vore eit mål for verksemdene i Rubbestadneset i mange år. Alt i 1991 tok kommunen kontakt med sentrale styresmakter for å finne ut om det var høve til å få gjort noko med innseglinga. 25 år seinare er altså det etterlengta arbeidet fullført.

Hurtigruteskip til kai

Då eit hurtigruteskip var inne på service i 2005 fortalde kapteinen i ettertid at han aldri hadde lagt til kai der dersom han hadde visst om grunnene i innseglinga.

Kaptein Glenn Pedersen på «Finnmarken» meinte på sin side at det var uproblematisk å gå inn til kai då hurtigruteskipet opna dørene for publikum i Rubbestadneset i mai i fjor.

11 meter djupne

Utviklinga når det gjeld storleiken på skip er eintydig. Dei blir berre større. Såleis har utdjupinga av innseglinga berre blitt viktigare. Når grunnene no er fjerna blir det langt enklare for desse store skipa å ta seg fram. Fram til no har industriverksemdene måtte takke nei til nokre av skipa som stikk djupast i sjøen.

No skal djupna vera utvida frå sju til elleve meter. I prosjektet vart det gitt løyve til å dumpe overskotsmasse 150 meter lenger nord.

Spleiselag

Prosjektet har kosta 9,4 millionar kroner, og er finansiert i eit spleiselag mellom Hordaland fylkeskommune, Bømlo kommune og lokalt næringsliv. Wärtsilä har løyva 500.000 kroner til tiltaket.

Dagleg leiar Magne Olav Østensen i Los Marine seier utdjupinga av innseglinga er ein stor fordel når verksemda skal ta imot større fartøy.

- Fiskefartøy er veldig djupe i dag. Det at me får større seglingsdjupne i heile leia ser me positivt på.

- Gjer dette at de kan ta imot andre skip enn tidlegare, eller har det ei meir praktisk betydning for dei som gjestar dykk?

- Det gjer det meir praktisk og enklare for skip som kjem inn til kai hos oss, svarer Østensen.

Vel gjennomført

Direktør for Wärtsilä si serviceverksemd i Noreg, Hans Petter Nesse, er også glad for at det etterlengta arbeidet no er gjennomført.

- Dette tyder mykje for kor tilgjengeleg området er, og det gjer at skip kan ta seg inn til kai på ein tryggare måte. Fram til no har det vore litt avgrensing på kva type fartøy som har kunne segle her i og med at her var ei djupne på sju meter, seier direktøren. Han meiner begrensningane nok har hatt større betydning for Los Marine og Olvondo enn for Wärtsilä.

- Det er ikkje avklart om dette vil tyde nye fartøytypar hos oss. Me har jo til dømes hatt «Finnmarken» her inne, men det har stilt krav til at den som står på brua har is i magen. No blir det ei heilt anna innsegling her, noko som er utelukkande positivt.

Strategisk viktig

Nesse meiner signaleffekten prosjektet gir kan ha minst like stor betydning som at innseglinga til industriområdet blir betre. Dette kan bidra til ei positiv utvikling av industriområdet framover. Det er også ei årsak til at Wärtsilä har sett det som viktig å bidra i spleiselaget.

- Då det vart vurdert å investere i ny dokk var grunnene i innseglinga ei årsak til at ein valde å ikkje ta denne investeringa. No er altså desse grunnene vekke. Eg har inntrykk av at anleggsperioden har gått veldig fint føre seg.

Ros til kommunen

Nesse nyttar høvet til å rose Bømlo kommune som har vore ein pådrivar for å få prosjektet gjennomført.

- Kommunen har gjort ein god jobb her. Det er bra satsa! Dette syner at kommunen satsar på Rubbestadneset, noko me tykkjer er kjempepositivt, seier han. Rådmann Geir E. Aga seier dette er hyggjeleg å høyre.

- Ei av våre oppgåver er å vera ein fasilitator for næringslivet, så det er veldig kjekt å høyre at næringslivet opplever det slik, seier Aga.

Han meiner prosjektet har blitt til igjennom eit godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og Fylkesmannen i Hordaland.

Godt utgangspunkt

Det var altså kommunen som tok på seg ansvaret for å få prosjektet gjennomført, og Aga seier kommunen har nytta ein del administrative ressursar på dette.

- Me har hatt ein konstruktiv dialog med fylkesmannen i samband med utforming av anbodet. Det er alltid ein viss risiko i samband med sprengingsarbeid. Me har ikkje fått den endelege statusrapporten enda, men ut frå det eg har høyrt har dette arbeidet gått veldig bra. Her har også vore miljøutfordringar. Dei er løyste på ein god måte, seier rådmannen.

Industriområdet viktig

Aga meiner det også er positivt at skip som stikk djupare i sjøen no kan gå inn både til kai og dokk. Han er samd med Nesse i at prosjektet gir eit viktig signal om satsing på industriområdet.

- Me har avgrensa med industriareal til sjø, og industriområdet og næringslivet i Rubbestadneset er utruleg viktig for kommunen. Difor er det bra at me kan syne at me satsar i Rubbestadneset, understrekar Aga.

Han fortel at dei såkalla kompensasjonsmidlane som kommunen får via fylkeskommunen har vore viktige i det å sikre fullfinansiering av prosjektet.