Ungdom med mot

Etter to intensive dagar med opplæring har Bømlo fått ni nye MOT-motivatorar i kommunen.

Totalt var det 24 ungdomsskuleelevar frå Stord, Fitjar og Bømlo, som deltok på kurset denne veka.

Hovudmålet er til dei nye motivatorane er at skal vitja elevar som no går i 7. klasse og tryggja overgangen mellom barne og ungdomsskulen. I tillegg skal dei vera gode førebilete i skulemiljøet.

Det var Johann Olav Koss og Atle Vårvik som var MOT sine initiativtakarar. Det starta rett etter OL på Lillehammer 1994 som kalenderprosjektet «Norske Toppidrettsutøverer mot Narkotika». Men under VM på ski i 1997 blei det som me kjenner som MOT i dag stifta av Johann Olav Koss, Atle Vårvik, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen.

Stian Olderkjær (SLT/ Mot-koordinator), Tina Totland Røyrvik (Mot-coach på Bremnes ungdomsskule) og Håvard Meling (Mot-coach på Bremnes ungdomsskule)

Viktig arbeid

Skular på Bømlo starta samarbeid med MOT i 2013, og dei ser at det er eit viktig arbeid som vert lagt ned. Moster skule, Rubbestadnes skule og Bremnes Ungdomsskule har alle elevar som jobbar etter MOT sine verdiar og prinsipp.

- Hovudoppgåva til dei som no er blitt nye motivatorar er å jobba mot 7. klasse, seier Tina Totland Røyrvik, som er MOT-coach ved Bremnes ungdomsskule.

Stian Olderkjær som er SLT/MOT-koordinator i Bømlo kommune seier at ein vil ha enno fleire med på laget.

- Idrettslag, organisasjonar, vidaregåande skular er alle velkommen til å vera med i MOT, til fleire ein er, til betre er det, seier han.

For ikkje lenge føreslo ordførar på Stord, Harry Herstad, at ein skulle avslutte samarbeidet med MOT. Det vart møtt med ein stor motstand av ungdomane på Stord.

- Det at det skapte så mykje rabalder på Stord, beviser kor viktig dette er. Me har heldigvis full støtte hjå politikarane her på Bømlo, seier Olderkjær.

Livet til ungdom i sentrum

Organisasjonen jobbar for og med ungdommar, der hovudmålgruppa er alle ungdommar mellom 12-25 år. Dei har som formål å skapa robuste ungdommar som trur på eigne krefter og tar bevisste val. Andre mål er å skapa eit miljø der skilnadar vert akseptert og ungdom gjer kvarandre verdifulle.

Klare for dyst

Thea Halleraker (14) og Dominyka Januzte (14) gler seg begge til å ta fatt på dei nye oppgåvene.

- Me har lært korleis me skal oppføra oss som unge motivatorar, seier Thea Halleraker.

Dei synest dei har lært mykje, og meiner det er behov for det som MOT jobbar for overalt.

Jentene forklarar at det ikkje er alle som vågar å stå opp for seg sjølv, eller har mot til å seia nei.

- Me har lyst å vera gode førebilete for alle, seier Dominyka.

Fakta om MOT:

Visjon: Varmare og tryggare oppvekstmiljø.

Verdiar: Mot til å bry seg, Mot til å seie nei, mot til å leva.

Prinsipp: Jobba i forkant, sjå heile mennesket, forsterka det positive, Bruka ansvarlege kulturbyggjarar til å inkludera andre.