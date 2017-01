Ungdommeleg Høgre-vind på Bømlo

Onsdag kveld vart eit nytt ungdomsparti stifta på Bømlo.

Ingen av dei andre politiske partia på Bømlo har eigne ungdomsparti aktive for tida, men onsdag kveld vart Bømlo Unge Høgre etablert. Stiftingsmøtet gjekk føre seg i fritidsklubblokala i kulturhuset, og det ferske ungdomspartiet hadde med seg fylkesleiar Tobias Strandskog og lokallagsansvarleg Emma Ingeborg Tveit Erlandsen i Hordaland Unge Høgre som starthjelp.

Helene Nilssen er vald til leiar i Bømlo Unge Høgre. Med seg i styret har ho Vegard Enerstvedt, første nestleiar, Isak M. Grindheim, andre nestleiar, Emilie Vold, kasserar og styremedlem og Louis Vold Vestvik. Også Anri Håvard Hebib og Åsmund Håvik frå Bømlo Høgre var til stades under stiftingsmøtet.

Anri Håvard Hebib var med på oppstarten av Bømlo Unge Høgre. I bakgrunnen Vegard Enerstvedt, Emilie Vold og Helene Nilssen som alle er med i styret for det nye ungdomspartiet. - Eg ser fram til samarbeidet med Bømlo Unge Høgre, seier Hebib, gruppeleiar for Høgre i Bømlo kommunestyre. Foto: Nils-Tore Sele

Vil jobba med skule og samferdsle

- Skulesaka er viktig for oss som no har starta Bømlo Unge Høgre. Det er noko me vil arbeida med. Elles så er me ikkje komne så langt enno at me har fått diskutert alt me vil jobba med. Ein ting som er oppe, er kollektivtilbodet på Bømlo. Det er ei svært viktig sak for oss ungdomar. Me vil også engasjera oss for å behalda ferja frå Langevåg og snøggbåten til og frå Bømlo, seier Helene Nilssen til Bømlo-nytt.

- No vil de vel gå i gang med rekrutteringskampanje for Bømlo Unge Høgre?

- Ja, det er snakk om å setja i gang ein skuleaksjon, men me får sjå kva det blir til og korleis me skal få det til, seier den ferske leiaren av Bømlo sitt nye og einaste aktive ungdomsparti.

Nøgd gruppeleiar

- Eg er svært nøgd med at det igjen blir oppretta Bømlo Unge Høgre, og ser veldig fram til eit tett og godt samarbeid med dei. Dette er ein svært stor og god dag for bømlapolitikken, seier ordførarkandidat for Høgre på Bømlo under sist kommuneval og gruppeleiar for partiet i kommunestyret, Anri Håvard Hebib.

- Det er imponerande å få heile seks personar med i eit styre og dei vil sjølvsagt få ei viktig og sterk røyst i Bømlo Høgre og kommunepolitikken, fortel Hebib.