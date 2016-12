Ungdomsfråvær aukar mest

Det legemelde sjukefråværet aukar mest i aldersgruppa 16-19 år.

Det syner fersk statistikk frå Nav Hordaland. Samstundes går sjukefråværet mest ned i aldersgruppa 20-24 år. Ein kan spørje seg om nye fråværsreglar i den vidaregåande skulen er årsaka til utviklinga i aldersgruppa 16-19 år. Legeforeningen har slått fast at denne regelendringa har ført til meir arbeid for fastlegane. Ved meir enn ti prosent udokumentert fråvær i eit fag får ein ikkje standpunktkarakter i faget.

630.000 dagsverk

Om lag 630.000 dagsverk gjekk bort i Hordaland som følgje av sjukefråvær i tredje kvartal i år. Sjukefråværet i Bømlo var lågare enn gjennomsnittet i fylket. Framleis er det fleire kvinner enn menn som er sjukemelde, men skilnaden mellom menn og kvinner har blitt mindre samanlikna med i fjor. Muskel og skjelettplager er i tillegg til psykiske lidingar dei viktigaste årsakene til sjukemeldingar i Hordaland. Auken er størst innanfor muskel og skjelettplager.

Bømlo nær gjennomsnittet

Gjennomsnittet for det legemelde sjukefråværet i Hordaland var på 5,6 prosent. Det svarar til ei auke på 0,2 prosent. I Bømlo var sjukefråværet på 5,0 prosent, og altså litt lågare enn gjennomsnittet i fylket. Statistikken som Nav presenterer for dei siste sju kvartala syner likevel at sjukefråværet i Bømlo var lågare i andre kvartal i år (4,7 prosent). Fråværet var derimot høgare i både 4. kvartal 2015 (5,3 prosent), og i første kvartal 2016 (5,1 prosent). Samanlikna med tredje kvartal i fjor (4,8 prosent) har sjukefråværet gått litt opp i Bømlo.

Friske fitjarbuar

Ser me på statistikken over legemeld sjukefråvær i Hordaland i førre kvartal hadde kommunane Eidfjord, Øygarden og Vaksdal høgast sjukefråvær. Alle tre hadde sjukefråvær på over sju prosent. I andre enden av skalaen finn me Fedje med 2,8 prosent og Fitjar med 3,5 prosent. Berre 20,2 prosent av sjukemeldingane i fylket vårt var graderte. Saman med Rogaland hadde Hordaland den lågaste delen graderte sjukemeldingar i Noreg.

Arbeidsløyse gjer utslag

Anne Kverneland Bogsnes er fylkesdirektør i Nav Hordaland. Ho seier sjukefråvær har vore eit viktig tema for Nav dei siste åra.

- Me har mellom anna delteke i eit forsøk med ny medisinsk vurdering etter seks månaders sjukemelding, og hatt fokus på aktivitetskravet ved åtte vekers sjukemelding. Me håper dette etter kvart vil bli synleg i utviklinga i sjukefråværet her i Hordaland. Me ser mellom anna at det er ein liten nedgang i sjukefråværet både i første og andre kvartal i år, seier ho.

Bogsnes legg til at sjukefråværet normalt går ned når arbeidsløysa stig.

- Det kan forklare nedgangen i sjukefråværet innan olje- og gassutvinning, seier fylkesdirektøren. Fleire fylke i landet opplevde nedgang i det legemelde sjukefråværet i tredje kvartal. I Hordaland var det ein liten auke.