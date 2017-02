Politiet oppmodar alle om å unngå bålbrenning og bråtebrenning. Det er svært tørt i terrenget.

Politiet melde torsdag ettermiddag om brannutrykking til Brandasund. Det skal ha vore snakk om eit bål som kom ut av kontroll. Brannen vart meld sløkt litt før klokka 1330. Seinare på dagen vart det meld om utrykking til ulovleg bråtebrenning ein annan stad i politidistriktet. - Me oppmodar folk om å unngå all form for open eld i terrenget no. Det er tørt i vegetasjonen, skriv Sør-Vest politidistrikt på Twitter.