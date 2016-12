Urd sine brølande krefter gjorde samfunnet stille

Då Urd trefte land 2. juledag, var kreftene store.

- Me stengte ned lufthamna 2.juledag grunna sterk sidevind og DAT kansellerte flygingane sine mellom Stord og Oslo. Desse flygingane vart flytta til tysdag, seier dagleg leiar ved Stord Lufthamn, Sørstokken, Jan Morten Myklebust.

- Eg har snakka med vêrtenesta på Vestlandet og dei kan fortelja at det 2.juledag vart målt vindkast på 35,6 meter i sekundet på lufthamna. Middelvind var på 24,1 meter per sekund, seier lufthamnsjefen.

Nesten sterk storm

- På vår målestasjon ved Slåtterøy fyr var på det meste full storm med middelvind på 28,1 meter per sekund 2. juledag. Det er like under grensa for sterk storm.

Det bles liten storm tidlegare på dagen, men mellom klokka 15.00 og 16.00 dreidde vinden på vest-nordvest. Då var vinden på sitt kraftigaste. Det sterkaste vindkastet vart målt til 36,7 meter per sekund. Utover kvelden minka vinden til liten storm, og utover natta til kuling, opplyser vakthavande meteorolog Gunnar Livik ved Vêrvarslinga på Vestlandet.

Lite å gjera

Uvêret førte til få feil ved straumnettet til Finnås Kraftlag 2.juledag. I området Djupadalen-Goddo var straumen vekke på føremiddagen i ein times tid.

Det kom jordfeil på linja mellom Austvik og Nordvik, på føremiddagen. Ei omkopling gjorde at feilen fekk ingen særlege følgjer for straumabonnentane. - Linja ligg eigentleg i Fitjar Kraftlag sitt område. Eg veit at dei ikkje hadde nokon ute for å utbetra jordfeilen 2.juledag, seier elverkssjef Nils Gunnar Gloppen i Finnås Kraftlag.

På kvelden fall høgspentlinja på Holme ut i 20-tida. Også straumabonnentane på Husa vart råka av denne feilen. I 23-tida på kvelden hadde vaktlaget på tre-fire tilsette frå kraftlaget ordna straumen tilbake for dei totalt 39 straumabonnentane som mista lys i hus i dei to bygdene.

- Det var kraftig vind, men linjenettet vårt er godt og det gjorde nok at det kom få feil, oppsummerer Gloppen.

Oppretta legevakt

Det kraftige uvêret på 2.juledag gjorde også at ferjetrafikken mellom Langevåg-Buavåg vart innstilt, til liks med ferjesambanda elles i regionen. Heller ikkje snøggbåtane gjekk.

Stordabrua var også stengd store delar av dagen på 2.juledag, først for store køyrety, sidan også for personbilar. Det siste gjorde at Bømlo kommune på kvelden oppretta eigen legevakt, då innbyggjarane ikkje kunne komma seg til den interkommunale legevakta på Stord. Den lokale legevakta var i sving til over 22.00 på kvelden, då det kom melding om at Stordabrua igjen var opna for alminneleg ferdsle.

Rådmann Geir Ebbesvik Aga fortel at Urd har gjort lite skade på kommunale bygg og anlegg. Driftsavdelinga til kommunen tok hand om ein del rotvelter kring på øya, elles gjekk det greit.

- Me mobiliserte eigen legevakt på kvelden og hadde lege og sjukepleiar klar. Skulle det ha oppstått noko akutt med eventuell sjukehusinnlegging, hadde me også ordna det slik at pasientane kunne leggjast inn ved Haugesund sjukehus. Nokre timar på kvelden var Stordabrua som kjent stengt for all ferdsle, fortel rådmannen, som elles opplyser at kommunen hadde budd seg godt på det varsla uvêret. Ekstra mannskap var klare til å rykka ut både innan brannvesenet og den kommunale vedlikehaldsavdelinga om det skulle ha blitt trong for det.

Få vindskadar

- Heldigvis trefte ikkje Urd sterkast på våre kantar av Vestlandet, seier rådmannen.

Konstituert brannsjef Ove Halleraker stadfestar dette inntrykket.

- Me hadde ordna oss med ein god beredskap, men heldigvis kom det berre melding om nokre rotvelter i løpet av dagen, som den kommunale driftsavdelinga var ute og fekk rydda vekk. Inntrykket er at bømlingane er flinke, og at dei hadde sikra lause gjenstandar godt før Urd kom, seier Halleraker.