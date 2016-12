Utsette vern av Tjongspollen til neste år

Ei avklaring om erstatning kring sameiger er det einaste som gjer at Tjongspollen ikkje vert verna før i 2017.

Kongen i statsråd vedtok fredag 16. desember å verna to skogsområde i Hordaland, på Åkre og Vikane, og fjordlier i Ullensvang, begge i Ullensvang herad. Totalt 18 område i heile landet vart verna no før jul.

Vern av regnskog og kystlandskap i Tjongspollen i Bømlo er saman med to andre område, Lille Sølensjø i Rendalen og Øytjernet i Gjøvik og Søndre Land, blitt utsett. Dette i påvente av at regelverket frå og med 2017 vil presisera at erstatningar for skogvern er skattefri også for sameiger, heiter det i ei melding lagt ut på nettsida til Fylkesmannen i Hordaland.

Over 3.000 dekar stort

Det er fleire grunneigarar på Bømlo som avstår skogsgrunn frivillig for å verna eit over 3.300 dekar stort skogsområde rundt Tjongspollen. Verneområdet som vert føreslege, strekkjer seg over 3.317 daa, og grensar til dei eksisterande barskogreservata Sagvatnet, i nord, og Skogafjellet, i sør.

Vern av områda kring Tjongspollen vil ta vare på eit større, samanhengande kyst- og skoglandskap med få inngrep, som er særleg viktig for naturmangfaldet, skriv Fylkesmannen i ein omtale av det.

I gjeldande kommuneplan for Bømlo er området registrert som eit LNF-område (landbruk, natur og friluftsliv), dels med omsynssone naturmiljø, dels friluftsliv. Tjongspollen-området har særlege kvalitetar som stor naturvariasjon, og artar og naturtypar med svært avgrensa utbreiing nasjonalt og internasjonalt, meiner Fylkesmannen i Hordaland.