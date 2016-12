Vakker julekonsert i Langevåg

Tenorane & Steffen Horn leverte ein glitrande julekonsert i Langevåg bygdatun måndag kveld.

Tenorane Henrik Hundsnes, Ole Marius Ryan, Aasmund Kaldestad og pianist Steffen Horn var også i bygdatunet i november i fjor. Då serverte dei eit strålande show skrive av Andreas Birger Johansen og Ingrid Bjørnov. Det vart ein intimkonsert med om lag 30 publikumarar i salen. Måndag kveld var dei tilbake med julekonserten sin «Så ha ei god jul då!».

Tenorane og pianist Steffen Horn held konsertar for fulle hus no før jul. I Langevåg sat det 120 i salen. Foto: Håvard Hammarstrøm.

41 konsertar

Det har vore eit hektisk år for tenorane og pianisten. Konsertkalenderen deira syner heile 41 konsertar over heile landet i 2016. Konserten i Langevåg var den 39. i rekkja. Dagen før stod dei på scenen i Sandnes kulturhus, i går heldt dei konsert Sarpsborg og i kveld har dei sin siste konsert før jul i Halden.

Pianist Steffen Horn hadde også med seg fiolin til bygdatunet. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Variert julekonsert

I fjor var det altså show, medan det i år var julekonsert i bygdatunet. Dermed vart det naturleg nok ein noko anna type konsert dei 120 i salen fekk servert denne gongen. Det var mindre ablegøyer, men publikum fekk likevel noko å le av under vegs.

Vakre julesongar kom på løpande band. Tenorane heldt ein variert julekonsert, akkompagnert av Horn som spelte både på piano og fiolin.

Her var alt frå «Det var nattsvart vinter», «Mitt hjerte alltid vanker» og «O helga natt» til Prøysen, Presley og Pucchini. Det vart også ei fin rundreise i amerikanske julesongtradisjon. «When You Wish Upon a Star», «Stille natt» og «Det lyser i stille grender» var mellom høgdepunkta under konserten. Alle songane nydeleg framførte. Her vart også lese dikt av Tarjei Vesaas. Eit strålande nøgd publikum reiste seg og takka med trampeklapp då konserten var slutt.

Tenorane inviterte publikum med på sledetur. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Ny plate

Etter konserten var det mange som nytta høvet til å helse på tenorane og pianisten. Dei fire signerte den rykande ferske utgåva av juleplata si «Julesong». Dette er den første plata dei har gitt ut på to år. Plata kom ut så seint som 1. desember.

Her finn me mellom anna ein fin versjon av «Det var ein gong», med tekst av Solfrid Sivertsen og melodi av Kenneth Sivertsen. Songen vart også gitt ut som singel i fjor haust. På plata er det mellom anna også ein vakker versjon av «Koppången», som også vart framført i bygdatunet måndag kveld, og «Et lys i mørketida». Mange av songane på plata vart framførte under konserten.

Sjølv om langt fleire fekk med seg pianist Horn og tenorane frå Tysvær, Stord og Namsskogan i år enn i fjor, hadde arrangøren Langevåg bygdatun håpt på enda fleire publikumarar i salen.

Dei som tok turen fekk uansett med seg god julestemning på veg inn i høgtida.