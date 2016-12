Vandra i juleevangeliet

Måndag 12. desember var det for andre gong julevandring i Bremnes-kyrkja for barnehagane.

Frå tidleg føremiddag strøymde det til med barn og vaksne frå dei ulike barnehagane til Bremnes kyrkje.

Utanfor kyrkja vart dei møtte av ein gjetar. Han fortalde barna om kva gjetarane opplevde den aller første julenatta. Etterpå viste han dei veg inn i kyrkja.

I våpenhuset sat manntalsføraren klar, og skreiv alle inn i bokrullen sin.

Vidare fekk barna høyra om englane som kom til gjetarane, og manntalsføraren sa at barna måtte gå vidare og sjå om dei kunne finna den store stjerna. Då barna kom inn i kyrkjerommet, møtte dei først på ein vismann og ein kamel. Vismennene hadde sett ei ny stjerne på himmelen, og barna fekk sjå og kjenna på gåvene vismennene skulle ha med seg til den nye kongen. Sidan det berre var ein vismann der, fekk to barn på seg kappe og krone slik at dei kunne vera vismenn òg.

Vismennene fann den nye stjerna over stallen, og leia heile gruppa si vidare fram til stallen heilt framme i kyrkja. Vel framme sat Maria og Josef i stallen, saman med det vesle barnet som låg i krubba. Ved stallen song alle «Et barn er født i Betlehem» framføre stallen, før det var tid for å vandra tilbake til barnehagen att.