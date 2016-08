Varaordføraren søkjer fritak

Sigrun Alvsvåg (KrF) har søkt om fritak frå vervet sitt som kommunestyrerepresentant og varaordførar for resten av perioden.





- Eg har søkt om fritak frå vervet mitt som kommunestyrerepresentant, og då også rolla som varaordførar, resten av valperioden. Bakgrunnen for dette er personlege og helsemessige utfordringar som, for meg, gjer det vanskeleg å kombinera med vervet som lokalpolitikar, seier Alvsvåg i ei pressemelding som vart sendt ut frå Bømlo KrF i føremiddag.



- Eg ønskjer å seia at dette ikkje handlar om andre enn meg og min familie, og at eg har opplevd samarbeidet med både KrF-gruppa, ordførar, koalisjon og resten av kommunestyret som positivt og bra. Eg synes det er ein flott gjeng med dyktige og engasjerte politikarar i kommunen vår! seier ho.





Må velja ny varaordførar

Når Sigrun Alvsvåg trer ut av rolla som varaordførar, må kommunestyret velja ein til å ta over denne rolla for resten av kommunestyreperioden. Det er avtale mellom koalisjonspartia (Ap, V, Sp og KrF) om at KrF skal ha varaordførarposisjon denne kommunestyreperioden.



Morten Helland vil difor verta innstilt til valet i denne rolla i første kommunestyremøte, der søknad om fritak og eventuelt nyval vert handsama. Birgit Sønstabø Esperø vil verta innstilt til å ta Sigrun Alvsvåg sin plass i formannskapet. Ho vil også vera gruppeleiar om Helland vert valgt som varaordførar.



- Aller helst skulle me ønskja å ha Sigrun Alvsvåg med oss vidare. Ho har vore ein god varaordførar for Bømlo, og me vil sakna å ha henne både i kommunestyret og særleg i KrF-gruppa, seier Morten Helland, noverande gruppeleiar for Bømlo KrF i meldinga.



- Samstundes veit me at Sigrun har tatt avgjerda etter grundig vurdering, og har respekt for at ho ser seg nøydd til å gå til dette steget.