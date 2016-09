Vaula i finalen

Jacob Vaula frå Bremnes idrettslag imponerer og har kvalifisert seg til finalen på 100 meter under UM i friidrett i Sandnes. Finalen kan sjåast på direkten i ettermiddag.

Vaula (15) deltek i klasse G15 noterte seg først med ein solid andreplass i forsøksheatet med tida 11.46. Jostein Sæverud skriv på Facebook-sida til BIL friidrett at dette er ny aldersrekord i idrettslaget. I semifinalen fulgte han opp med ein god tredjeplass på tida 11:64. Med denne plasseringa er Vaula også kvalifisert for finalen på 100 meter klokka 1700. Den kan dei som vil sjå direkte via denne linken.