Vektlegg trafikktryggleik langs ny veg

Folkehelsekoordinatoren er oppteken av gang- og sykkelstiar og støyskjerming i samband med Bømlopakken.

Folkehelsekoordinator og barnas representant i plansaker i Bømlo kommune, Anne-Beth Njærheim, skriv i ein uttale til reguleringsplanen for bømlopakkeprosjektet Sakseid-Hestaneset langs fv541 at det generelt må takast omsyn til alle som bur langs ny trasé i forhold til støyutfordringar og generell trafikksikring, med særleg omsyn til mjuke trafikantar.

Skuleveg på Våge

Ho dreg fram skuleveg til Våge skule, og gode trafikksikringsløysingar knytt til denne. Ho vil ha gang- og sykkelveg heilt fram til skulen, frå nordleg retning, det vil seia frå Børøykrysset og sørover.

Folkehelsekoordinatoren vil også ha busslommer og busskur langs den gamle vegen mellom Sakseidteen og Kuleseidkanalen, då bussane skal gå langs denne ruta.

Ein omtalt akebakke på Sakseid som forsvinn når ny veg skal leggjast gjennom området, må erstattast, skriv ho.

Trygt fram Sakseid-Kanalen

Ho understrekar også at det må bli laga til tiltak langs den nye traséen mellom Sakseidteen og Kuleseidkanalen som gjer at syklistane blir losa fram til den nye sykkel- og gangvegen som skal gå langs det gamle vegnettet. Slik unngår ein farlege situasjonar ved at syklistar heller syklar langs den nye traséen, som ho ser på som farleg, då her er veg med høg fart og mykje tungtrafikk.