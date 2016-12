Veteranskyttarar treff kvarandre i hallen

Kvar måndag føremiddag møtes veteranane i Bremnes Skyttarlag i kjellaren i Bømlohallen for å øva. Då er det er miniatyrskyting.

Heile året gjennom øver skyttarane i Bremnes Skyttarlag, unge som eldre. Føremiddagane vert for dei som ikkje er i arbeid på denne tida. Då vert det oftast veteranane, men andre som har fri er hjarteleg velkomne, lovar dei alltid inkluderande medlemmane i laget. Jakob Gilje er ein slik som nyttar høvet i ein friperiode frå arbeidet i oljenæringa. Han er altså ikkje pensjonist.

Utstyret vert sjekka før øvingane, ingen skyt før alle har høyrslevern og anna tilhøyrande utstyr på plass.

Muntre og inkluderande

Bømlo-nytt kjem innom i pausen. Her er munter stemning til eit moderleg smil frå Lillian Innvær, som sytte for både kaffi og søtt attåt denne dagen.

Mennene som dreg denne samlinga for skytetrening er alle pensjonistar, dei ser absolutt ut til å trivast i lag og med skytinga. Men dersom det passar for andre skyttarar å komma innom på denne tida er dei velkomne, seier Godtfred Innvær.

Dei unge og aktive pensjonistane riggar seg for enda ei økt framom målskivene. Petter Nordvik, Normann Lodden, Godtfred Innvær, Olav Nesse, Jan Gunnar Innvær.

Ikkje som på film

Gløym det du har sett i amerikanske filmar om skytebanar, der målskivene flagrar fram og tilbake. Her er lysande målskiver og resultata ser ein på ein skjerm nær seg. Elektronikken er kommen til Bremnes Skyttarlag for lenge sidan.

- Dette er miniatyrskyting, forklarer Petter Nordvik. - Her skyt me med rifler. Då er det berre ei kule i kammeret i slengen. Og me tevlar berre mot oss sjølve under øvingane, legg han til sidan me undrast om dei tevlar her også.

- I skyttarlaget kan ein vera med å konkurrera så lenge ein kjenner seg vel med det, slik vert ein ikkje pensjonist i laget, smiler sivilpensjonisten Godfred Innvær, som konkurrerte i Finland tidlegare i år. Denne greindelte idretten er spesielt inkluderande med ei individuell tilnærming. Til dømes tevlar sivilpensjonistane Godtfred Innvær (75) og Petter Nordvik i seniorgruppa i lag med kvinner, menn, jenter og gutar heilt ned i 16 år, og dei tevlar på like fot. Dette trass i at klassen heiter å vera for deltakarar mellom 18-19 og 55 år. I klassen for dei mellom 55 og 65 år kan dei nøya seg med å tevla i liggjande og kneståande. Det er altså ikkje alderen som avgjer her, men kva kvar og ein greier og gjev seg i kast med, seier leiaren for skyttarlaget, Jonny Innvær.

Mental og fysisk god fostring

Medlemmane i skyttarlaget trenar så ofte dei kan, både mentalt og fysisk må dei vera stødige. Her er også folk som jagar vilt og må kunna røra seg i skog og mark. Skyteøvingane går føre seg både liggjande, i kneståande og ståande, etter eigne ynskje, sluttar leiaren.