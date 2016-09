Vil oppgradera turløypene til Siggjo

Ei arbeidsgruppe skal setjast ned for å jobbe for ny turstig til Siggjo. Hittil i år har rundt 30.000 personar gått til Siggjo og med ny turstig kan dette talet fort doblast.

- Det har komme ønskjer om å oppgradera turløypene til Siggjo. No har me komme i gang med ein prosess. Det kjem ikkje søknad om tippemidlar til arbeidet i år. Men rundt 30.000 personar har gått til Siggjo så langt i år. Berre sist måndag kveld vart det registrert 18 biler føre bommen med folk som ville gå på tur. Det var 109 personar som gjekk til Siggjo denne kvelden. Det er prisverdig at nokon ønskjer å ta tak i jobben med å oppgradera turløypene til Siggjo, sa Elisabeth Knutsen i Bømlo kommune på utval for oppvekst, kultur og idrett sist tysdag.

- Me er einige om oppstart av eit lag med tre personar som kan jobbe med dette prosjektet. Grunneigarane er positive. Spørsmålet er om oppgraderinga av løypene kan føra til ei dobling av turgåarar til Siggjo, sa kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund på utvalsmøtet. Han trekte fram tre personar som blir involvert i ei arbeidsgruppe: Hein Schaug, Asbjørn Meland og Turid Stokke.

Det kom i samanheng med dei gode besøkstala til Siggjo ein morosam kommentar i utvalet om at «Det neste blir vel at det blir kravd inn bompengar ved Siggjo». I forkant av møtet denne dagen hadde det stått om dei nye bom- stasjonsplanane kring Bremnes sentrum.