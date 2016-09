Vil prioritere lærlingar

Bømlo kommune ønskjer å prioritere godkjende læreverksemder med lærlingar når kontraktar skal tildelast.

Formannskapet hadde ein innhaldsrik og god debatt om lærlingordninga i kommunen i sist møte.

I eigen regi

Administrasjonen la fram forslag om at kommunen held fram med lærlingordning i eigen regi. Vidare låg det inne forslag om å stille som vilkår ved utlysing av anbod at tilbydarar skal vera godkjente læreverksemder, der dette er mogeleg. Til slutt føreslo administrasjonen at talet på lærlingar i kommunen neste år blir bestemt ut frå 2017-budsjettet som blir vedteke i desember.

Ikkje absolutt krav

Sammy Olsen (Sp) sa under debatten i formannskapet at dette var ei utruleg viktig sak. Særskilt tykte han det var viktig å krevje bruk av lærlingar i større prosjekt der kommunen er oppdragsgjevar. Senterpartirepresentanten meinte det var trasig å sjå store prosjekt utan lærlingar, men med betydeleg innleigd utanlandsk arbeidskraft.

- Held det fram slik blir me snart eit land utan handverkarar. Eg tykkjer det burde vera eit krav at alle verksemder som blir engasjerte av kommunen skal vera lærlingverksemder, sa Olsen.

Rådmann Geir E. Aga svarte at kommunen kan ha dette som mål. Å stille det som eit absolutt krav kan likevel vera vanskeleg i alle samanhengar, poengterte han.

Barne- og ungdomsarbeidar

Anri Håvard Hebib (H) slutta seg til det Olsen hadde sagt. Der det er mogeleg å stille krav til lærlingar i eit prosjekt bør kommunen gjera det, meinte han.

Kommunen hadde ved utgangen førre månad tre lærlingar innanfor barne- og ungdomsarbeidarfaget. Hebib spurde om det var noko kommunen kunne gjera for å auke dette talet. Her synte rådmann Aga til at det berre er private barnehagar i Bømlo.

- Når det gjeld barnehagar kan me ikkje vedta at dei skal ta inn lærlingar, men det er mogeleg å inngå avtalar, sa rådmannen.

Felles opplæringskontor?

Torunn Laurhammer (Ap) fremja forslag om at kommunen krev lærlingar i tilknyting til prosjekt der kommunen er oppdragsgjevar.

- Det er utruleg viktig å satse på lærlingar, ikkje minst når me kjenner debatten om skulestrukturen i den vidaregåande skulen og arbeidsløysa, sa ho.

Laurhammer synte til at kommunen også har eigarskap både til eigne verksemder, som til dømes Bømlo kommunale eigedomsselskap og Bømlo vatn- og avløpsselskap, og i interkommunale selskap, til dømes Sunnhordland interkommunale miljøverk. Også her er det viktig å leggja til rette for bruk av lærlingar, meinte ho.

I saksutgreiinga stod det å lesa at det blir dyrare for kommunen dersom kommunen si lærlingordning blir slått saman med opplæringskontoret mekaniske fag (OME).

Ap-representanten meinte likevel at det ville vera nyttig å gå saman med OME om eit felles opplæringskontor. Eit slikt kontor kunne engasjere ein person i full stilling.

Laurhammer fremja difor forslag om at kommunen inngår eit slikt samarbeid med OME. Vidare føreslo ho at kommunen prioriterer lærlingar med ungdomsrett.

Uklare konsekvensar

Morten Helland (KrF) tykte forslaget frå Laurhammer var interessant. Han var likevel usikker på kva dei økonomiske konsekvensane ville bli.

- Kva vil dette koste kommunen, spurde han.

Rådmann Aga åtvara mot å vedta ei samanslåing før det var rekna på kva dette faktisk ville koste kommunen.

Ordførar Odd Harald Hovland (Ap) spurde om det var mogeleg å få finrekna på dette fram til saka skulle endeleg avgjerast i kommunestyret.

Hebib sa seg på sin side samd med Helland i at her burde ein ha tala på bordet før ein fatta ei endeleg avgjerd.

- Eg er ikkje heilt samd i forslaget som går på å prioritere ungdomsretten. Det er mange som av ulike årsaker misser ungdomsretten, og som i dag har store problem med å få fullført utdanninga si sidan verksemder prioriterer dei med ungdomsrett, peika han på.

Bad om utgreiing

Laurhammer endra forslaget sitt. Ho bad om at rådmannen greier ut kor mykje det vil koste kommunen å inngå i eit samarbeid med OME. Dette slutta resten av formannskapet seg til.

I tillegg føreslo ho at kommunen, der det er mogeleg, prioriterer verksemder som er godkjente læreverksemder og har lærlingar på sine prosjekt når nye kontraktar skal tildelast. Også dette vart samrøystes vedteke.

Framlegget frå administrasjonen om å avgjere tal lærlingar for 2017 i budsjettarbeidet vart også samrøystes vedteke.

Saka skal handsamast endeleg i kommunestyret på måndag.