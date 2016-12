Vil spreia von og førjulsfred til næringslivet

Det er tøffe tider for lokalt næringsliv nett no. Det tek kyrkja inn over seg, med to næringslivsgudstenester denne veka.

- Sjølv om Oslo børs stig mot nye høgder og mange tener gode pengar, er det også mange som anten har mista jobben eller går med ei uro for at det skal skje, seier sokneprestane Roald Drønen og Asjørn Gundersen.



Dei viser til at det er lenge sidan arbeidsløysa har vore så høg som den er no, ifølgje statistikkane. I tillegg har mange vanskar med å koma tilbake til arbeidslivet.



I 2017 vil opp mot 75 prosent av riggflåten i Nordsjøen vera utan oppdrag. Dette får særleg store ringverknader for Vestlandet.





Medkjensle

Det er mange leiarar i ulike verksemder som arbeider hardt i utfordrande tider for å finna arbeid til dei tilsette. Nokre har også hatt det vanskelege oppdraget å seia opp gode medarbeidarar.



- Me i kyrkja har stor medkjensle med folk som «slit og har tungt å bera». Uansett korleis den einskilde har det, inviterer me næringslivet, både private og offentlege aktørar, til ei avslutning i kyrkja no før jul. Her kan me få koma fram for Gud og leggja av alt som tynger. Me kan få ropa ut vår klage og vår naud til den Gud som kjenner oss og veit om våre mørke dagar. Her kan me få ei stille stund til ettertanke og søkja trøyst hos vår himmelske far.



Dette gjeld alle anten ein slit i kjeledress, uniform, bak ein kontorpult eller er permitert eller utan arbeid.





Ber for trygge arbeidsplassar

- I tøffe tider vil me be for eit sikkert og godt næringsliv, trygge arbeidsplassar og velsigning over arbeidet både for oss sjølve og andre, seier sokneprestane.



Det blir gudstenester for næringslivet i både Bremnes kyrkje ved sokneprest Asbjørn Gundersen og ved sokneprest Roald Drønen i Bømlo kyrkje, torsdag ettermiddag. Gudstenesta i Bømlo kyrkje er blitt flytta fram ein dag etter det som var opprinneleg planlagt, seier sokneprest Drønen til Bømlo-nytt.