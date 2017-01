Viser ekte fotballglede på ny fotballpub

Bømlo har fått sin eigen fotballpub. På sundag sette engelsk storoppgjer fyr i fotballengasjementet på HiSio.

Det rådar ein spent, men kontrollert atmosfære inst inne på HiSio på Svortland denne sundagsettermiddagen. I fotballpub-avdelinga på utestaden sit både unge og middelaldrande menn. HiSio-vertinna Tine Pernille Mortvedt Olsen står bak bardisken og følgjer med på kva som skjer på tv-en på veggen ved sida av henne.

På storskjermen er det duka for eit skikkeleg storoppgjer i Premier League. Hatoppgjeret Manchester United-Liverpool står for døra. Rivaliseringa mellom dei to fotballklubbane er like stor som den mellom dei to nabobyane Manchester og Liverpool. Til alt overmål har Everton frå Liverpool like før audmjuka Manchester City på bortebane, ved å vinna 0-4. Er det tid for endå ein Liverpool-siger i Manchester denne sundagsettermiddagen?

Når kampen startar vert tørre struper fukta, og nokre legg endå til ein snuspose under lippa. Alt for å døyva nervane. Det ser ikkje ut til å hjelpa. Høgrebeinet til sidemannen min ristar like mykje av nervøsitet for det. United-supportaren vil så gjerne at laget hans skal vinna.

- Desse kampane er alltid vanskelege. Me har hatt ein god periode. United har vunne fleire på rad. Dette er ein kamp som ingen av laga vil tapa. Det trur eg kjem til å prega spelet og kampen, seier han til meg.

65 tommar stor tv-skjerm må til når storkampar frå England blir vist på HiSio, som oppgjeret mellom Manchester United og Liverpool på sundag.

Rivalisering rundt bordet

Ved bordet bortanfor oss sit Jarle Stavland, Bent Sæverud, Gudbjørn «Gubbi» Innvær og Svein Hallaråker. Stavland og Hallaråker heiar på United, Sæverud og Innvær har Liverpool i hjartene sine. «Gubbi» stiller i ei kvit, klassisk Liverpool-klubbtrøye. På ryggen står det Fowler. Eit namn med sus over seg, og ei trøye frå tida då det framleis var ekte bysbarn frå Liverpool som bøtta inn mål for laget, og ikkje kjappe brasilianarar.

- Korleis går dette?

- Me vinn. Eg trur det blir 3-0. Me har eit mykje betre lag, og ein betre trenar, seier Jarle Stavland, sikker på siger til United.

Bent Sæverud dreg litt på det:

- Njaaa ... Eg veit ikkje. Formen vår har vore dalande ei tid. Difor trur eg ikkje det blir meir enn 0-2 til oss i dag! seier han om sjansane til Liverpool.

Jarle Stavland er på fotballpuben for første gong denne sundagen.

- Triveleg stad, det verkar kjekt her, seier han.

Bent Sæverud let vel. På HiSio kjenner han seg heime. Det er fine greier med ein stad der det går an å sjå engelsk fotball på storskjerm i godt lag med andre.

- Der låg han! Humøret på topp hos Gudbjørn «Gubbi» Innvær etter at James Milner har sett inn straffe for Liverpool, etter at Paul Pogba hos United på klønete vis handsa på eit hjørnespark for gjestene. Geir Olav Thorsland kosar seg på fotballpuben også.

United rotar det til

Spelet rullar og går på den store skjermen. Kampen har nerve. Etter kvart aukar temperaturen i lokalet også. Begge lag har sine sjansar, og det er harde taklingar ute på Old Trafford-matta. Her får ingen noko gratis. Det kjem nokre utrop frå gjengen i puben. Ros for bra spel, og skuffing over forspelte sjansar.

Til slutt smell det der borte i England, etter 27 minuttar. Sjølvsagt er det ein franskmann i hovudrolla. Paul Pogba tabbar seg ut i eige felt for United og lagar ein keitete hands på eit Liverpool-hjørnespark. Dommaren bles, og peikar på straffemerket. James Milner hos gjestene er sikker som banken, og set straffa i mål bak De Gea.

Innvær og Sæverud er i ekstase.

- Jaaa!!!!

Brølet er som ein kombinasjon av triumf og glede.

United-gjengen, ja, dei stirer berre tungt ned i borda. Kollektiv depresjon.

Mot slutten av kampen endrar det seg. Og sjølvsagt er det ein svenske som gjer det for United. Zlatan Ibrahimovic dukkar opp og ordnar biffen på høveleg akrobatisk og spektakulært vis. Uavgjort. Maktbalansen mellom dei mektige klubbane held seg inntil vidare på midtpunktet. Fair enough, men neste gong, så ... Ja, det får me beint fram sjå.

Tine Pernille Mortvedt Olsen ved HiSio fortel om stor oppslutnad rundt kveldane der det blir vist fotball på storskjerm. Liverpool, Manchester United og Leeds, er dei laga som samlar flest supportarar.

Såg trongen for fotballpub

Kva er så soga bak den nye oasen som har komme til dei som tek fotballinteressa si litt alvorlegare enn folk flest? Tine Pernille Mortvedt Olsen og Roger Sæverud er paret som driv HiSio. Ho er der til dagleg, han trør til når det er fotballkveldar som denne.

- Eg hadde kanskje trudd det skulle komme litt fleire til denne kampen, men det er alltid spesielt når Liverpool og Manchester United møtest. Eg veit at det er ein del supportarar som ikkje kjem på kampane mellom dei. Viss laget deira tapar, så er det ikkje så kjekt. Eit tap svir ekstra når det er kampar mellom desse to klubbane, seier Mortvedt Olsen.

HiSio byrja sine fotballkveldar 19.november etter å ha fått skjenkjeløyve for øl og vin nokre dagar før. Sidan har fotballkveldane vore godt vitja. Særleg om det blir vist kampar med Liverpool, Manchester United eller Leeds United. Kampar med klubbar som Chelsea og Arsenal er også populære.

- Desse er dei tre store klubbane her på øya. Dei har mange supportarar, seier Mortvedt Olsen.

- Kvifor starta de med fotballpub her ved HiSio?

- Me såg behovet. Fotballinteressa er stor, og mange vil gjerne ha eit slikt treffpunkt. Me meinte også at det burde vera ein stad som dette, og slo til når me fekk sjansen. Så er det også slik at fotballinteresse gjerne får folk til å snakka saman, om dei ikkje kjenner kvarandre frå før. Det å vera interessert i fotball er ein icebreaker mellom folk, meiner HiSio-vertinna, som fortel at dei stort sett viser alle Premier Leage-kampane gjennom sesongen pluss ligacupen.

- Crystal Palace viser me uansett. Det er Roger sitt lag, og blitt litt mitt også, må eg vedgå, fortel Mortvedt Olsen.