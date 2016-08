Vurderer ny Bømlafjordtunnel

Statens vegvesen vurderer å byggja ny tunnel under Bømlafjorden. Den me har, er utdatert etter EU sine krav.

Bergens Tidende skriv i dag måndag at Statens vegvesen vurderer å byggja ny tunnel unde Bømlafjorden. 16 år etter opninga er dagens tunnel gått ut på dato.



Mellom anna er tunnelen altfor bratt etter dagens EU-krav, sa Signe Eikenes i Statens vegvesen på eit folkemøte om E39 mellom Stavanger og Bergen nyleg i samband med oppstart av planarbeidet for strekninga Bokn-Stord. Ho er prosjektleiar for E39-utbygginga mellom Bokn og Stord.



Ifølgje BT har samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) bestemt at denne traseen skal ha fire felt og fartsgrense på 110 km/t. Det betyr problem for Bømlafjordtunnelen.



Den har berre tre felt og avgrensa rømingsmuligheter. Dette kunne ein ha løyst ved å byggje ein tunnel ved sida av den eksisterande. Men problemet er at tunnelen er altfor bratt.



EU-krava tillet berre fem prosent stigning, medan Bømlafjordtunnelen har ei stigning på 8,5 prosent.

















Må koma i land på Stord

I dag går tunnelen mellom Sveio og Føyno.



- Dersom stigninga skal tilfredsstilla EU-krava, må ein ny tunnel koma opp på Stord, sa Eikenes. Det betyr at tunnelen vert endå lengre enn dagens.



Magne Rommetveit (Ap), som er medlem i transportkomiteen, seier til BT at han likar lite tanken på å byggja to nye tunnelløp under Bømlafjorden.



- Det er mykje anna som bør gjerast på E39 før dette. Milliardprosjekta står i kø, seier han til avisa.



Øyvind Halleraker, komande dagleg leiar i Hordfast, vil ikkje meina noko om Statens vegvesen sine potensielle planar. Han seier til BT at dei vurderte ein evakueringstunnel då Bømlafjordtunnelen vart bygt.



- Men me valde ein trefeltstunnel i staden. Det var vanskeleg å sjå føre seg at folk skulle ta beina fat fire kilometer oppoverbakke. Det er dessutan lagt til rette for kvar kilometer for at vogntog kan snu, seier han til avisa.