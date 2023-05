Livet til familien Jakarian gjekk frå himmel til helvete

Den vonde datoen 19. mai nærmar seg. Då har UNE bestemt at familien Jakarian skal splittast. Grunna ueinigheit rundt eit papir frå då familien flykta frå Syria, risikerer Harout (56) og Tamar (50) at dette er den siste 17.mai dei feirer med dei to barna sine.